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Apple'ın yavaşlatma davası sonuçlandı. 1 milyon dolarlık davada şaşırtan sonuç

Apple'a açılan 1.64 dolarlık davanın sonuçları çıktı. Davanın reddedildiği ifade edidi.

Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma - 14:38
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Apple'ın yavaşlatma davası sonuca ulaştı

Apple'ın yavaşlatma davası sonuçlandı. 1 milyon dolarlık davada şaşırtan sonuç
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Apple, 2017’nin sonlarına doğru yaptığı açıklamada yavaşlatma iddialarını kabul etti ve ”Birçoğunuz Apple sizi yarı yolda bırakmış gibi hissediyorsunuz, biliyoruz. Bunun için özür dileriz.” ifadelerini kullandı. 

Apple’a göre bazı iPhone modellerinin performansının kısıtlanmasının altında yatan neden batarya. Şirket, cihazların pillerinin ömrünü korumak için yayınlanan güncellemelerle bazı sınırlamalara gittiğini belirtirken, bu durum kullanıcı cephesinde şirketin tüketiciyi pil değişimi ya da model yükseltmeye zorladığı yönünde anlaşıldı. Durum böyle olunca şirkete birbiri ardına davalar açılmaya başlandı.

Batterygate olarak bilinen bu olay kapsamında açılan davalardan birinde önemli bir gelişme yaşandı.

The Korea Herald’a göre; Apple, Güney Kore‘de 9.800 iPhone alıcısına 2 milyar won (1.64 milyon $) tazminat ödenmesi için açılan davadan zaferle çıktı. Güney Kore mahkemesi davayı reddettiğini resmen açıkladı.

Tabii bu noktada dikkat çeken detaylardan birisi de davacıların tazminat haklarının kaybetmelerinin yanı sıra mahkeme masraflarını ödemek zorunda kalmaları. Bu gelişmenin ardından davacıları temsil eden hukuk firması olan Hannuri, kararın Kore’nin yargı sisteminde değişiklik yapılması gerektiğini söyledi.

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