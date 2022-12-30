'iPhone'umu Bul' özelliği hayat kurtardı. Kaza yapmıştı

TeknolojiOku.com'da yer alan habere göre; iPhone kullanıcısı olan bir kadın, yolda seyir halindeyken trafik kazası yaşadı. Kadın, kazanın etkisiyle yoldan çıkarak arabasıyla 60 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kadının sahip olduğu iPhone, onun hayatını kurtarmasına yardımcı oldu.

Uçurumda mahsur kalan kadının ailesi, kızlarından uzun süre haber alamayınca endişelendi. Daha sonra 'iPhone'umu Bul' özelliği ile kızlarının konumunu öğrenmeye çalıştı.

Aile, kızlarının yolun kenarında olduğu gördü. Aile derhal yetkililerden yardım istedi. Hızla olay yerine ulaşan acil durum ekipleri, mahsur kalan kadını kurtarma operasyonuna başladı.

Ağır yaralı bir şekilde geceyi aracında geçiren kadın, Kaliforniya eyaletine bağlı olan San Bernardino İlçe İtfaiyesinin büyük çabalarıyla kurtuldu. Daha sonra ise kadın, hastaneye kaldırıldı.

Eğer kadının konumu tespit edilmeseydi, onu biri gerçekte fark edene kadar yardıma erişemeyebilirdi. Korkulan olmadı ve Apple'ın teknolojileri sayesinde kadın kurtulmuş oldu.