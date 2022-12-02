Arkadaşı Murat Dalkılıç'ın kucağına oturdu! Araba dolmuşa döndü

Popçu Murat Dalkılıç ve sevgilisi Çağla Boz, önceki akşam bir kulüpten çıkarken görüntülendi. Arkadaşlarıyla sabaha kadar eğlenen Dalkılıç bir ara sahneye konuk olup ‘Ya Sonra’ şarkısını da seslendirdi.

ARAÇ DOLMUŞA DÖNDÜ

Murat Dalkılıç arkadaşlarının doldurduğu aracın içine zar zor girip oturdu. O kadar kalabalıklardı ki bir erkek arkadaşı şarkıcının kucağına oturmak zorunda kaldı. Araç adeta dolmuşa döndü. Murat Dalkılıç ehliyetini kaptırdığı iddialarına ise cevap vermedi.

