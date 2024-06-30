Araba kullanırken başka aracın üstüne çıktı

Kaynak: İHA
Araba kullanırken başka aracın üstüne çıktı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin hakimiyetini kaybederek sitenin duvarını aşması sonucu, park halindeki başka bir aracın üzerine düştü.

Olay, 100. Yıl Mahallesi'nde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Doğukan G. idaresindeki 16 KMK 38 plakalı araç, seyir esnasında direksiyon kontrolünü yitirerek önce duvara çarptı, ardından duvarı geçip diğer bir otomobilin üstüne çıktı.

Olayı fark eden çevre sakinleri, acil servis numarası 112'yi arayarak yardım istedi. Bildirimin ardından, kaza yerine hızla sağlık ve emniyet ekipleri yönlendirildi. Kazada yaralanan sürücü Doğukan G., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hafif yaralı olarak rapor edildi. Emniyet güçleri, kaza hakkında detaylı bir soruşturma başlattı.

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