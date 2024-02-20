Araba lastiğinin içinden 6 kilo uyuşturucu madde çıktı

Alınan bilgiye göre, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şehir genelinde uyuşturucuya yönelik denetlemeler yapıldı. Ekipler tarafından yapılan denetlemelerde şüpheli olduğu düşünülen bir otomobil durduruldu. Durdurulan araçta narkotik köpeği kullanarak aramalar yapıldı. Yapılan aramada narkotik köpeği otomobilin sol alt lastiğine tepki verince polis ekipleri aracın lastiklerini sökerek, içine saklanan 6 kilo 150 gram metamfetamini ele geçirdi.

Olayla ilgili İran uyruklu M.R. isimli şüpheli gözaltına alındı. M.R., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemede uyuşturucu madde ticareti yapmak suçuyla tutuklandı.