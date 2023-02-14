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Araba tutmasının çözümü nedir?

Seyahatlerde birçoğumuzun midesi bulanır. Bunu önlemenin pratik yollar ıvar. İşte o çözüm yolları

Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı - 09:01
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Araba tutmasının çözümü ne?

Araba tutmasının çözümü nedir?
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Yolculuklarda en çok rahatsız olunan durumlardan biri araba tutmasıdır. Çoğu zaman bu durum çekilmez hal alır. Daha önemlisi çeşitli rahatsızlıklara da yol açar. Peki bu durumda ne yapmalı? İşte ayrıntılı bilgiler…

LİMON SUYU
Araba tutmasını engellemek için yolculuğa çıkmadan önce limon suyu içmeniz hem bağırsak hem de mide sağlığınızı olumlu etkileyecektir.

ZENCEFİL ÇAYI
Araba yolculuğuna çıkmadan önce bir bardak zencefil çayı içmeniz, arabada midenizin bulanmasına ve baş ağrısı yaşamanıza engel olacaktır.

Dİğer çözüm yolları ise şöyle:

- Arabaya bindiğinizde cam kenarına oturmanız ve yolculuk boyunca kafanızın hareket etmemesine özen göstermeniz sağlığınız açısından olumlu bir durum olacaktır.

- Her molaya çıkmanız ve egzersiz hareketler yapmanız vücut sağlığınıza yarar sağlayacaktır.

- Yolculuk sırasında yanınızda araba tutmasını önleyecek bazı ilaçlar bulundurmanız faydalı olacaktır.

- Güneşin olduğu tarafa doğru oturmamaya dikkat etmelisiniz. Eğer uzun bir yolculuk ise kalın giyinmemeye özen gösterin aksi halde ani sıcaklanmalar mide bulantısını artırır.

- Yolculuk esnasında yağsız ve tuzlu kraker yemeniz faydalı olacaktır.

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