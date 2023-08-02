Arabada biri çakmağına gaz doldururken diğeri sigara yaktı ortaya bu fotoğraf çıktı

Biri çakmak gazı doldururken diğeri sigara içen iki arkadaş çakmak gazı tüpünün ateş alıp patlaması sonucu yaralandı.

KAYNAK: AA
Arabada biri çakmağına gaz doldururken diğeri sigara yaktı ortaya bu fotoğraf çıktı

Erzurum'un Palandöken ilçesindeki Yıldızkent semtinde otomobilde oturan iki arkadaştan biri çakmağına gaz doldurmaya çalışırken diğeri de kendi çakmağıyla sigara yakmaya kalkınca patlama meydana geldi.

KIYAFETLERİ ALEV ALDI

Geçtiğimiz hafta meydana gelen olayda; elleri ve kollarından yaralanan gençler B.P ve E.U, hızla otomobilden dışarı çıkıp alev alan kıyafetlerini söndürdü.

Özel bir hastanenin acil servisine götürülen B.P ve E.U, burada yapılan müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'ne sevk edildi.

Vücutlarında ikinci ve üçüncü derece yanıklar oluştuğu tespit edilen gençlerin tedavisi sürüyor.

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