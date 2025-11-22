Emekli uzman çavuş, 3 çocuk babası Kemal Kara, yaklaşık 1 ay önce kızının aracına konarak eve gelen kargayı sahiplendi.

Kemal Kara, aile bireyleri tarafından 'Kömür' ismi verilen kargayı önce evinin balkonunda beslenmeye başladı.

Bir süre sonra buradan hiç ayrılmayan ve evin içerisine kadar giren Kömür, şimdi adeta evin bir üyesi oldu.

Karga ile bağ kuran Kemal Kara, "Kızım eve geldi. Baktım, motor kaputunun üzerine karga var. Elimi uzattım, hiç yadırgamadan elime geldi. Sonra kapıyı açtım eve girdi. Ondan sonra yiyecek ve su verdim. Suyunu da içti, cevizi de yedi. Ondan sonra alıştı. Artık aileden biri oldu" dedi.