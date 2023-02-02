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Arabayı çöpe attı

Başakşehir’deki bir sanayi sitesinde çöp konteynerlerinin üstüne bırakılan araç şaşkınlığa neden oldu. Kim tarafından neden bırakıldığı anlaşılamayan arabayı görenler cep telefonlarına sarıldı. 

Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe - 12:05
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Arabayı çöpe attı

Arabayı çöpe attı
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İHA'nın haberine göre, Başakşehir İkitelli OSB Mahallesi’nde bulunan bir sanayi sitesine sabah saatlerinde gelen vatandaşlar, çöp konteynerlerinin üstüne bırakılmış arabayı görünce şoke oldu. 

Ne olduğunu anlayamayan vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken, kim tarafından ve neden bırakıldığını anlamaya çalıştı. Yaşanan o ilginç anlar ise kameralara yansıdı.

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