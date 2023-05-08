Araç alırken dikkat edin. Çete çökertildi ama...

Adana merkezli 6 ilde ağır hasarlı otomobillerin motor şasi numaralarını, çalıntı veya hacizli otomobillere basarak piyasaya sürmeye çalışan şebekeye yapılan operasyonda 5’i kadın 24 şüpheli gözaltına aldı.

Araç alırken dikkat edin. Çete çökertildi ama...

İHA'nın haberine göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, ağır hasarlı otomobillerin motor şasi numaralarını, çalıntı veya hacizli otomobillere basarak piyasaya sürmeye çalışan şebekeyi, 8 aylık teknik ve fiziki takibin ardından deşifre etti.

Liderliğini çiftçi M.A.’nın (37) yaptığı öne sürülen şebekenin, Mersin’in Tarsus ilçesinde kurdukları atölyelerde şasi numarası değiştirme işlemi yaptığı belirlendi.

Bu tespitler üzerine harekete geçen ekipler, 24 şüphelinin yakalanması için Adana merkezli Şanlıurfa, Mardin, Konya, Hatay ve Mersin’de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda M.A.’nın da aralarında bulunduğu 5’i kadın 24 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise şasi numaraları değiştirilmiş piyasa değeri yaklaşık 30 milyon lira olan 71 otomobil ele geçirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

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