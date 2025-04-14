Araç almanın tam zamanı... Sıfır ve 2. el otomobil fiyatları uçuşa geçecek!

Otomotiv pazarı martta yüzde 7’ye yakın artarak 116 bin 900 adetle ‘en iyi mart’ rekorunu kırmıştı. Beklentilerin üzerinde seyreden pazar yerli üreticilerin rakamlarına da yansıdı. Fabrikalar iki ay boyunca üretip satamadığı araçları mart ayında teslim etti. Artan talepte, döviz kurlarındaki hareketliliğin yanı sıra küresel maliyet artışları ve Trump’ın sektörde yarattığı endişeler de etkili oldu.

Martta yerli üretimin yüzde 9 düştüğünü belirten Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Eroldu, “Ocak ve şubatta stoklardaki artışın mart ayında eritildiğini görüyoruz. Bu rakamların matematiğine baktığınız zaman, aynı stok seviyesinde bu kadar üretim düşüşü olmaz. Ancak geçmiş aylardan elinizde stok varsa o stokların etkisiyle bu rakamlar buralara inebilir. Tüketiciler fiyatlar artar diye araç almaya odaklandı. Mart ayı rakamları bunu söylüyor” dedi. Eroldu, marttaki yukarı yönlü hareketin 2025 yılının geri kalanı için de iyi bir sinyal olduğunun altını çizdi.

FİYAT REKABETİ SENEYE OLMAZ

Eroldu’nun Avrupa’daki atıl kapasitenin Türkiye’ye kaydırılmasıyla ilgili sözleri de dikkat çekiciydi. Türkiye’deki araç bolluğunun tüketiciler için fiyat avantajı yarattığını ancak bunun geçici olduğunu belirten Eroldu, “Şimdi belli markaların Türkiye pazarındaki arzlarındaki artışı görüyoruz. Bu yüzden fiyat rekabeti de çok artmaya başladı. Çünkü, Avrupa’da satılmayan kapasite Türkiye’ye doğru gelmeye çalışıyor. Bu sürdürülebilir değil, üreticiler kârları azaldıkça belirli bir kapasitede fiksleyecekler. Bir sene bunu yaparsın ikinci sene gidip kapasiteni düzeltirsin.” dedi.

‘OLUMSUZ BİR GELECEK GÖRMÜYORUM’

Eroldu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Otomotiv sanayinin durma şansı yok. Biz durduğumuz zaman düşeriz. Son 10 yılda 10 milyar dolar yatırım yapıldı. Özellikle iki oyuncunun bir an önce fabrikalarını yapıp oyuna girmeleri bu rakamları daha da büyütecek ve Türk otomotiv sanayinin ihracattan aldığı payın yüzde 20’lerin üzerine çıktığını göreceğiz. O açıdan ben burada olumsuz bir gelecek görmüyorum otomotiv sanayi açısından.”

TRUMP DAHA ÇOK TÜRK DOLMUŞUNA BİNEBİLİR

Geçen hafta İstanbul’da düzenlenen ilk çeyrek değerlendirme toplantısında otomotiv gazetecileriyle bir araya gelen OSD Başkanı Eroldu, ABD Başkanı Trump’ın yeni vergi politikasını da değerlendirdi. Türkiye’den ABD’ye yıllık yaklaşık 1.4 milyar dolarlık otomotiv ihracatı gerçekleştirdiğini belirten Eroldu, şöyle konuştu: