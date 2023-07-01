Araç cayır cayır yandı

Muğla’da seyir halindeki araçta başlayan yangında araç kullanılmaz hale geldi.

Araç cayır cayır yandı

İHA'nın haberine göre; Edinilen bilgiye göre, Ulaş Öksüz yönetimindeki 48 VE 379 plakalı otomobil Ula ilçesi Karabörtlen Mahallesinden Ula ilçesine seyir halinde iken Çiçekli mevkiinde motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü tarafından durdurularak yol kenarına ekilen aracın motor bölümü alev aldı.

Sürücü tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yanan araca müdahalesi sonrası araç yangını söndürülürken, araç kullanılmaz hale geldi.

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