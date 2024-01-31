Araç değil resmen seyyar kuyumcu! Memurlar sınırda yakaladı

Kaynak: İHA
Araç değil resmen seyyar kuyumcu! Memurlar sınırda yakaladı
Türkiye'den Bulgaristan üzerinden ülkesine giden bir Romanya vatandaşının aracından 9,26 kilogram kaçak gümüş ve altın takı çıktı.

Türkiye’nin Bulgaristan’a açılan Hamzabeyli sınır kapısının diğer tarafında bulunan Lesovo gümrük memurları, bir arabada incelemelerde bulundu.

Lesovo gümrük noktasının gümrük memurları, ülkesine giden Romanya vatandaşı I.B., Lesovo'nun aracında yaptığı aramalarda, değeri 40 bin euronun üzerinde olan 9 kilo 187 gram gümüş eşya ve yaklaşık 75 gram altın takının kaçak olduğunu keşfetti.

Kontrol çalışmaları sırasında müfettişler, arabanın kapılarındaki fabrika boşluklarında, bagaj bölmesinin altında, ayrıca bir valiz ve bagaj çantalarının alt kısmında bantla sarılmış paketler buldu.

SÜS EŞYASI OLDUĞU BELİRLENDİ

Toplamda 9 kilo 262 gram beyaz ve sarı renkli metal takının bulunduğu belirtilirken, yapılan incelemenin ardından bunların altın süs eşyası ve gümüş eşya olduğu belirlendi.

ÖN DURUŞMA SÜRECİ BAŞLADI

Davada, soruşturma yapan gümrük müfettişi tarafından Yambol Bölge Savcılığı'nın gözetiminde yürütülen bir ön duruşma süreci başlatıldığı öğrenildi.

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