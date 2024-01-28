Araç devinin yapay zeka ile işbirliği

Bu büyük adımla beraber kullanıcıların araç içi deneyimi daha da ileriye taşınarak ve sistem günlük yaşamı kolaylaştırmaya katkı sağlayacak.

MEB GP ve MQB EVO platformlarına sahip Škoda modelleri bu yeni özellikten yararlanan ilk araçlardan olacak.

ChatGPT entegrasyonuna sahip sistem sayesinde kullanıcılar geniş bir yapay zeka veritabanına erişebilecekler ve sürüş sırasında kendilerine içerik okunmasını sağlayabilecekler.

Bu yeni özellik, otomotiv sektörüne özel olarak geliştirilen ve ChatGPT entegrasyonu sunan teknoloji ortağı Cerence tarafından uygulamaya alındı.

Öte yandan bu sistemde, kişisel veriler ve araç bilgilerinin her zaman korunmasına önem veriliyor.

Škoda modellerine daha fazla 2024’ün ortasından itibaren uygulanmasına karar verildi.

İlk olarak Škoda Enyaq’ın belirli versiyonlarında, yeni nesil Škoda Superb ve Kodiaq ile yeni Škoda Octavia’da sunulacak.

Škoda’nın yeni sisteminde Laura sesli asistan, önceki sesli komutların çok ötesine geçen çeşitli yeni yetenekleri de beraberinde getirecek.

Laura sesli asistan bilgi-eğlence sistemini, navigasyonu ve klimayı kontrol etmek ve genel bilgi sorularını yanıtlamak amacıyla kullanılabilecek.

Gelecekte yapay zeka, sürekli gelişen yeteneklerinin bir parçası olarak bunun ötesine geçen sorulara yanıt olarak ek bilgiler hizmeti de verecek.

Bu sistemle sürücü tamamen yola odaklanarak tamamen güvenli bir sürüş ortamı sağlanacak.