Araç kiralama dolandırıcılığa hapis cezası

Samsun'da internette araç kiralama ilanı verip bir kişiyi 45 bin TL dolandıran şahıs yargılandığı mahkemece 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun'da ikamet eden M.K. internetteki bir araç kiralama ilanı fark edip araç kiralamak için anlaştığı A.G.'nin hesabına 45 bin TL para gönderdi. Dolandırıldığını anlayan M.K. şikayetçi oldu. A.G. hakkında "dolandırıcılık" suçundan dava açıldı. Samsun 1.Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın son duruşmasında A.G., 3 yıl 4 ay hapis ve 75 bin lira da adli para cezasına çarptırıldı.