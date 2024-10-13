Araç kullanmaya yaş sınırı! Artık o yaş grubundakiler trafiğe çıkamayacak

Düzenleme: Kaynak: Karar
Araç kullanmaya yaş sınırı! Artık o yaş grubundakiler trafiğe çıkamayacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından alınan son kararlarla birlikte ehliyet yaş sınırında kritik bir değişiklik yapıldı. 69 yaşını dolduran sürücüler artık trafiğe çıkamayacak.

Bu düzenlemeye göre, artık 69 yaşını dolduran sürücüler ticari araç kullanma yetkilerini kaybedecek. Yeni düzenleme, 2023 yılının Aralık ayında geçici bir uygulama olarak başladı, 2024 yılı sonuna kadar geçerli olacak şekilde planlandı.

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Bakanlık, bu değişiklik ile sürücü arzındaki dengesizlikleri gidermeyi amaçlıyor. Öte yandan, ticari araç sürücülerinin mesleki yeterlilik belgelerini bulundurma zorunluluğu da devam ediyor; bu durum, yalnızca yaş sınırının değil, mesleki yeterliliğin de öneminin altını çiziyor.

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HER ÜÇ YILDA BİR DÜZENLEME ZORUNLULUĞU

Karar'daki habere göre, yaşlı sürücüler için getirilen düzenlemeler bununla sınırlı kalmıyor. 65 yaş üstü sürücüler, her üç yılda bir ehliyet yenileme zorunluluğuna tabi olacak. Bu süreç, sürücülerin sağlık durumlarının ve araç kullanma yeteneklerinin düzenli olarak gözden geçirilmesini sağlıyor. 80 yaşını dolduran sürücüler için ise bu yenileme süresi iki yıla indiriliyor; böylece sağlık kontrollerinin daha sık yapılması ve sürücülerin araç kullanma uygunluklarının test edilmesi zorunlu hale getiriliyor.

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