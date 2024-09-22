Araç motoruna sıkışan yavru kediyi esnaf sahiplendi

Yozgat’ta Özgür Yunus Emre isimli vatandaş aracının motor aksamından ses geldiği için Yerköy ilçe sanayisine götürdü. Yapılan kontroller sırasında motor kısmına sıkışan bir yavru kedi olduğu tespit edildi ve kedi bulunduğu yerden çıkarıldı. Motor aksamında uzun süre beklediği ve araç hareket ettiğinde de korktuğu anlaşılan yavru kedi yavru su içirilerek sakinleştirildi.

Kediyi araç motorundan çıkartan işyerinin sahibi Hüseyin Zorlu, yavru sokak kedisini "Dükkanın bereketi, uğuru" diyerek sahiplendi. Zorlu, “Abim arabadan ses geliyor diye getirdi. Arabanın içinde kedi çıktı. 30 yıldır bu işi yapıyoruz, ilk defa böyle bir şeyle karşılaştık. Kediyi dükkanın kısmet olarak sahipleneceğiz, bakacağız kediye de. Güzel bir kediymiş. Bundan sonra bu dükkanın uğuru, bereketi elemanı olacak” dedi.