Aracını muayeneye götüren ünlü yazar ödediği fiyatla şok oldu

2023 yılında birçok alana gelen zamlara araç muayenesi ücreti de eklendi. TÜVTÜRK, araç muayenelerine yüzde 100 zam geldiğini duyurdu. 2022 yılında 507 liraya yapılan araç muayenesi 2023’te yaklaşık 1130 liraya yükseldi.

Fanatik gazetesi yazarı Orhan Yıldırım araç muayene ve servislere gelen zamma isyan etti. Araç muayenesinin periyodik bakımdan daha pahalıya geldiğini belirtti. Yıldırım’ın Twitter hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

“Aracı bakıma götürdüm. Motor yağı, yakıt, yağ ve hava filtreleri değişti. İşçilik dahil: 1.150 ₺. TÜV Araç muayenesi 500’den 1.300’e çıkmış. Bu işte bir soygun var. Sözde muayene, periyodik bakımdan nasıl yüksek olabilir. Tek vida dahi söküp takmadan.”