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Aracını muayeneye götüren ünlü yazar ödediği fiyatla şok oldu

Gazeteci Orhan Yıldırım araç muayenesine gelen yüzde 110’luk zamma isyan etti. Yıldırım, muayenenin periyodik bakımdan daha pahalı olduğuna dikkat çekerek “Bu işte bir soygun var” dedi.

Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi - 17:48
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Araç muayene fiyatı ünlü yazarı şoke etti

Aracını muayeneye götüren ünlü yazar ödediği fiyatla şok oldu
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2023 yılında birçok alana gelen zamlara araç muayenesi ücreti de eklendi. TÜVTÜRK, araç muayenelerine yüzde 100 zam geldiğini duyurdu. 2022 yılında 507 liraya yapılan araç muayenesi 2023’te yaklaşık 1130 liraya yükseldi.

Fanatik gazetesi yazarı Orhan Yıldırım araç muayene ve servislere gelen zamma isyan etti. Araç muayenesinin periyodik bakımdan daha pahalıya geldiğini belirtti. Yıldırım’ın Twitter hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

“Aracı bakıma götürdüm. Motor yağı, yakıt, yağ ve hava filtreleri değişti. İşçilik dahil: 1.150 ₺. TÜV Araç muayenesi 500’den 1.300’e çıkmış. Bu işte bir soygun var. Sözde muayene, periyodik bakımdan nasıl yüksek olabilir. Tek vida dahi söküp takmadan.”

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Bir vatandaş
2.01.2023 18:23
Sayın Kılıçdaroğlu buna da bir el atsa anında indirim olur.  
 
Hulya
2.01.2023 18:03
Amerikada bedava.  
 
Alper
2.01.2023 17:56
TüvTürk Almanlarin degilmiydi? Hani bizi kıskanan,onun için mi bu kazık fiyatlar,?Hangi emeğin karşılığı? Halka gelince çay kaşığıyla, Almana kepçeyle.  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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