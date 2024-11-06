Araç muayene ücretleri cep yakacak! Yeni tarife belli oldu

Yeniden değerleme oranlarının belli olması ile birlikte gelecek yıl araç muayene ücretlerine yüzde 43,93 oranında zam yapılacağı belli oldu.

Yeniden değerleme oranın değişmesi ile birlikte trafik cezaları ve Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) gibi araç muayene ücretleri de zamlanacak.

ARAÇ MUAYENE ÜCRETLERİNDE YENİ TARİFE BELLİ OLDU

Açıklanan enflasyon verileri kapsamında 2025'te traktör, motosiklet ve motorlu bisiklet için muayene ücretleri 927,60 TL'den bin 335 TL'ye çıkacak.

Otomobil, minibüs, kamyonet, arazi taşıtı, özel amaçlı taşıt ve römorklar için alınan muayene ücreti ise bin 821,60 TL'den 2 bin 622 TL'ye yükselecek.

Şu an 2 bin 462,40 lira olarak uygulanan otobüs, kamyon ve çekiciler için muayene ücreti ise 2025'te 3 bin 544 lira olacak.

YENİDEN DEĞERLEME ORANI BELLİ OLDU

Her yıl Ekim ayı sonunda oluşan bir yıllık ortalama Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) artış oranı, bir sonraki yıl için yeniden değerleme oranı olarak ortaya çıkıyor. Bu yılki yeniden değerleme oranı Ekim ayı enflasyon rakamlarının belli olması ile birlikte yüzde 49 olarak kesinleşti.