Araç muayenelerinde yeni dönem. Araç sahipleri artık kendisi alacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü, araç muayenesinde e-rapor dönemine geçildiğini duyurdu.

Araç muayenelerinde yeni dönem. Araç sahipleri artık kendisi alacak

TÜVTÜRK tarafından verilen araç muayene raporlarına kısa mesaj, elektronik posta ve e-Devlet yoluyla ulaşılabilmesini sağlayan uygulamanın başladığı belirtildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın dijitalleşme çalışmaları doğrultusunda, TÜVTÜRK tarafından verilen araç muayene raporlarına kısa mesaj, elektronik posta ve e-Devlet yoluyla ulaşılabileceği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Yeni uygulamayla yılda, 112 ton kâğıt tasarrufu sağlanacak, 1904 ağaç kesilmekten kurtulacak, 7 bin 840 metrekare çam alanı tahrip olmayacak, 459 bin 200 kilovat elektrik enerjisi sağlanacak, 196 bin litre akaryakıttan tasarruf edilecek, 30 bin 240 metreküp atık gazın atmosfere yayılımı engellenecek.”

“ARAÇLARIM” SEKMESİNDEN ULAŞILACAK

TÜVTÜRK tarafından işletilen istasyonlarda araç muayene sürecinin sonunda verilen raporlar, araç sahiplerine kısa mesaj veya e-posta yoluyla gönderilecek. Ayrıca araç sahipleri bu raporun özetine e-Devlet Kapısı’ndaki “Araçlarım” sekmesinden de ulaşabilecek.

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