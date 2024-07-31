Araç muayenesinde kritik veriler ortaya çıktı. Bunları yapmayan trafiğe çıkamayacak

Kaynak: Haber Merkezi
Araç muayenesinde kritik veriler ortaya çıktı. Bunları yapmayan trafiğe çıkamayacak

Araç muayenesinde yetkili kurum olan TÜVTÜRK, 2024'ün ilk yarısında muayene edilen otomobillerde en çok karşılaşılan kusurları açıkladı.

Bu yılın ilk altı ayında gerçekleştirilen muayenelerde, araç sahiplerinin dikkat etmesi gereken en yaygın sorunlar tespit edildi. TÜVTÜRK'ün verilerine göre, fren sistemleri, aydınlatma ve sinyalizasyon, lastiklerin durumu ve araç altı kontrolleri en sık rastlanan kusurlar arasında yer aldı.

Araçların güvenli ve yasal gerekliliklere uygun bir şekilde trafikte yer alabilmesi için bu kusurların giderilmesi gerektiği vurgulandı. TÜVTÜRK, araç sahiplerini düzenli bakım ve kontrolleri aksatmamaları konusunda uyardı.

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6 AYDA 5 MİLYON 402 BİN 381 ARAÇ MUAYENE EDİLDİ

2024 yılının ilk 6 ayında, Türkiye genelindeki 312 TÜVTÜRK istasyonunda toplam 5 milyon 402 bin 381 araç muayenesi gerçekleştirildi.

Araç sahipleri, güvenli sürüş ve yasal gereklilikleri karşılamak amacıyla düzenli olarak muayene işlemlerini yaptırarak trafikteki güvenliği artırmaya katkıda bulundu. TÜVTÜRK istasyonlarında yapılan bu muayeneler, araçların fren sistemleri, aydınlatma ve sinyalizasyon, lastik durumu ve genel araç altı kontrolleri gibi kritik alanlardaki kusurların tespit edilmesini sağladı. Bu süreçte, araç sahiplerine tespit edilen kusurların giderilmesi için gerekli bilgiler ve yönlendirmeler yapıldı.

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KUSURLU ARAÇLARIN SAYISI ORTAYA ÇIKTI

Bu yılın ilk 6 ayında TÜVTÜRK istasyonlarında muayenesi tamamlanan 5 milyon 402 bin 381 araçtan, 3 milyon 789 bin 423'ü hafif kusurlu, 1 milyon 442 bin 990'ı ağır kusurlu, 71 bin 937'si emniyetsiz, 98 bin 31'i ise kusursuz olarak belirlendi.

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EN ÇOK GÖRÜLEN KUSURLAR NELER?

TÜVTÜRK istasyonlarında bu yılın ilk 6 ayında muayeneden geçemeyen araçlarda en çok tespit edilen kusurlar arasında fren sistemleri, fren kuvvetleri ve lambaları, emniyet kemerleri, geri vites lambası, ön fren hortumları, yakıt sistemleri ve yolcu araçlarının koltukları yer aldı.

Bu kusurlar, araçların güvenliğini ve sürüş performansını ciddi şekilde etkileyebilecek nitelikte. Fren sistemlerindeki problemler, sürüş güvenliğini doğrudan tehdit ederken, emniyet kemerleri gibi güvenlik donanımlarındaki eksiklikler de kazalarda hayati riskleri artırıyor. Geri vites lambası ve ön fren hortumları gibi parçaların işlevselliği ise sürüş sırasında hem sürücü hem de diğer yol kullanıcıları için büyük önem taşıyor. Bu nedenle, araç sahiplerinin düzenli bakım ve onarım işlemlerini aksatmaması, trafik güvenliği açısından kritik bir öneme sahip.

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2024'TE MUAYENEDEN GEÇİRİLEN ARAÇ SAYILARI

Ocak - 920.187

Şubat - 862.340

Mart - 941.321

Nisan - 787.441

Mayıs - 935.416

Haziran - 955.676

Toplam: 5.402.381

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