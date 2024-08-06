Araç muayenesinde yeni sistem başlıyor. Araç sahipleri dikkat

Milyonlarca sürücüden araç muayenede kredi kartı ile ödeme yapıldığında fark alınıyor. Kredi kartıyla ödemelerde komisyon bedeli alındığına dair iddialara TÜVTÜRK açıklama yapmış “Ödemelerde, muayene ücreti haricinde ek bir ücret talep edilmiyor; ancak hizmet sağlayıcı firma tarafından 'hizmet bedeli' tahsil ediliyor” demişti.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Muayene ücretlerinden komisyon alındığı iddiaları TBMM gündemine de taşındı. Konuyla ilgili tartışmalar devam ederken Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın kredi kartı kullananlardan komisyon kesilmemesi için çalışma başlattığı ileri sürüldü.

“ÇALIŞMALAR DEVAM ETMEKTEDİR”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, milletvekillerinin soru önergelerine verdiği yanıtta, kredi kartı kullanım taleplerinin artması üzerine konu ile ilgili kurumlarla yapılan mutabakata göre, araç muayenelerinde banka veya kredi kartı ile ödeme yapılması durumunda oluşacak komisyon maliyetinin hizmetten yararlanana yansıtılmasında bir sakınca bulunmadığını belirtti.

Bakanlığın açıklamasında, "Araç muayenelerinde banka veya kredi kartı kullanımı araç sahiplerinin tercihine bırakılmıştır. Yeni ihale döneminde, araç muayene ücretinin komisyon maliyeti yansıtılmadan kredi kartı ile tahsil edilmesi konusundaki çalışmalar devam etmektedir" denildi.

TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ NE DEMİŞTİ?

Tüketici Hakem Heyeti, yakın zamanda bir vatandaşın başvurusu üzerine, 1.130 lira muayene ücretine karşılık 128 lira komisyon alınmasını 'ayıplı hizmet' olarak değerlendirip, bu ücretin iadesine karar vermişti.