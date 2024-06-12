Araç sahipleri başvurup parasını geri alabilecek

Kayseri'de hafta sonunda dolu yağışı etkili olurken, birçok araç da zarar gördü. Dolu yağışından ötürü araçları zarar gören vatandaşlar, ne yapacaklarını bilemezken, Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin'den önemli bir açıklama geldi.

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Şahin, söz konusu zararların tutanak karşılığında araç üreticisi firmalardan karşılanabileceğini vurguladı.

"ARAÇ FİRMALARINDAN BUNU TAHSİL EDEBİLİRLER"

"Bu tür durumlarda işin içerisinden doğal afet diye sıyrılıp çıkamayız" diyen Şahin, "Bu dolu yağışıyla ilk defa karşılaşmadık. "Gökten dolu da yağıyormuş, bu enteresan bir şey" falan diyecek bir durum yok. Dolu her sene yağan, yağma ihtimali olan ve şiddeti, büyüklüğü, meteoroloji tarafından sürekli uyarılan bir doğa olayı. İlk defa karşılaşmadığımız için üretimi yapan herkes her ne üretiyorsa, cam üreticisi, araba üreticisi, tente üreticisi ya da kaldırım taşı ya da çatılar. Bunların hepsinin imalatının dolu, yağmur hatta hava sıcaklığı dikkate alınarak yapılması lazım. Dünyada eksi 50 derece sıcaklık olan ülkeler de var. Artı 50 derece sıcaklık olan ülkeler de var. İkisindeki araba, yakıt, donma derecesi aynı mı, hayır. Oraya göre yapmak zorundasınız. Şimdi bu dolu olayını, meteoroloji bildirir. Türkiye'ye araba satanlar burada dolu yağacağını, soğuk olacağını ve fırtınaların şiddetini bildikleri için ona göre dayanıklı araba üretmek zorundadırlar. Dolayısıyla burada birinci sorumlu o araç üreticileridir. Araçlarının camları kırılanlar, kaportaları zarar görenler, araç firmalarından bunu tahsil edebilirler" ifadelerini kullandı.

"TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ YA DA TÜKETİCİ MAHKEMESİNE BAŞVURUP ZARARLARINI TAZMİN EDEBİLİRLER"

"Fakat burada şuna dikkat etmek lazım" cümlesini kullanan Şahin, "Bir tutanak, mümkünse bunu polis karakollarında, resmi bir kurumda ya da birbirlerine şahitlik edecek şekilde kamera görüntüleri, fotoğraf görüntüleriyle dolunun verdiği zarardan dolayı tespit altına alıp eğer kaskosu varsa bu kapsamda yoksa direkt araba üreticisinden yaş ve model farkına bakılmaksızın talep edebilirler. Bunun da yolu zararın tespitinden sonra zarar 104 bin TL'nin altındaysa Tüketici Hakem Heyetlerine, fazlaysa Tüketici Mahkemesine başvurup bu zararlarını tazmin edebilirler" dedi.

"BUNUN BİR SÜRÜ EMSAL KARARI VAR"

Daha önce doğa olaylarından dolayı oluşan zararlar için emsal kararlarında bulunduğunu vurgulayan Şahin, "Daha önce rüzgardan dolayı uçan çatılarda bunun yaşamıştık. Fırtınada çatılar uçmuştu. Orada sorumluluk kime firmaya ait olmuştu ve onlardan alındı. Bunun bir sürü emsal kararı var. Hatta sadece uçan çatıya değil, zarar gören diğer binaya ve araçlara gelen zararda giderilmişti. Bu da aynı şey, hiç farkı yok. Doludan dolayı zarar varsa bu emsal karar olarak gösterilir ve araba firmasından talep edilir" ifadelerini kullandı.