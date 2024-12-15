Araç sahipleri bu tarihe dikkat edin! Zorunlu hale getirildi...

Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemede LPG tüplerinde kimliklendirme ve karekod uygulaması zorunlu hale getirildiği paylaşıldı.

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) tüplerinin piyasada takip edilmesine yönelik düzenleme değişti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun konuya ilişkin tebliği Resmi Gazete'de yayınlandı. Dağıtıcıların LPG tüplerinde takip sistemini 31 Aralık 2025 tarihine kadar kurması zorunlu oldu.

Ayrıca bu tarihten itibaren kimliklendirilmemiş veya karekod etiketine sahip olmayan LPG tüpleri, dolum tesislerinde olmayacak. Bunların dolumu ve satışı da yapılmayacak. Düzenlemenin amacı ise LPG tüplerinin izlenebilirliği sağlanarak, güvenlik ve kayıt dışı faaliyetlerle mücadele olduğu belirtildi.

TARİH DEĞİŞTİRİLDİ

15 Ekim 2016 tarihli ve 29858 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 'Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Tüplerinin Piyasada Takip Edilmesine İlişkin Tebliğ'de tüplerin takibinin sağlanması için dağıtıcı firmalara ek süre verilmişti.

14 Aralık 2024 Resmi Gazete de ise 2016 yılındaki 1. madde değiştirildiği belirtildi. Bildiride, “Dağıtıcılar 31/12/2025 tarihine kadar takip sistemini kurar, bu tarihten itibaren kimliklendirilmemiş veya karekod etiketine sahip olmayan dolu LPG tüpleri dolum tesislerinde bulundurulmaz, bu tüplerin dolumu ve satışı yapılmaz” denildi.

DAHA ÖNCE EPDK BİLDİRİMİ YAYINLANMIŞTI

23 Kasım 2024 tarihli ve 32731 Sayılı Resmi Gazete de ise LPG taşımasında kullanacağı tüp taşıma araçları hariç kara yolu taşıma araçlarını lisanslarına işlenmeksizin taşıt bildirim talep girişi yaparak elektronik ortamda EPDK'ye bildirimi yapılacak. Bu karar, 1 Mart 2025 itibarıyla yürürlüğe girmiş olacak.