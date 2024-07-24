Araç sahipleri dikkat. 8 gün sonra faiziyle geri alınacak

Araç sahiplerinin ödemek zorunda olduğu Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) için son 8 gün kaldı. Ödemeyen araç sahiplerinden bu ücret faiziyle birlikte geri alınacak.

MTV ödemeleri her yıl düzenli olarak Ocak-Temmuz ayları arasında 2 eşit taksitlendirme ile alınıyor.

2024 yılı için belirlenen MTV tutarları, %58.46 oranında bir yeniden değerleme ile hesaplandı. Bu kapsamda, bu yılın en düşük MTV tutarı 347 TL, en yüksek tutar ise 133.572 TL olarak belirlendi.

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) ilk taksitleri 31 Ocak tarihine kadar ödenmişti. İkinci taksitlerin ise 31 Temmuz Çarşamba gününe kadar ödenmesi gerekmektedir. MTV'nin belirtilen süre içinde ödenmemesi durumunda, araç sahipleri aylık %4.5 oranında gecikme faizi ile karşı karşıya kalacaklar.

BU KİŞİLER FAZLA ÖDEYECEK

Milyonlarca araç sahibine kritik bir uyarı yapıldı: ÖTV ve MTV muafiyetlerinden faydalanırken belirlenen kurallara uyulmazsa, ciddi cezalarla karşılaşabilirsiniz.

ENGELLİ PLAKALI OTOMOBİL VE İKAMET

Öncelikle, engelli plakası tahsis edilen araçların, sahipleriyle aynı il sınırları içinde bulunması gerekmektedir. Bu kuralın ihlali durumunda, araç için vergi borcu doğabilir, çünkü engelli bireyin araçtan faydalanmadığı düşünülebilir.

Bu tür sorunların önüne geçmek için, engelli araç sahiplerinin plaka kayıtlarının ikamet ettikleri ilde olması önemlidir.

YALNIZCA 1. DERECE AKRABALAR KULLANABİLİYOR

Ayrıca, engelli birey adına alınan araçları sadece birinci dereceden yakın akrabaları kullanabilir. Yeni düzenlemelere göre, bu kişilere engelli bireyin eşi, çocukları, anne ve babası dahildir. Fakat ikinci ve üçüncü dereceden uzak akrabaların otomobili kullanmaları yasak.

EN AZ 5 YIL KULLANILMALI

Engelli bireyler, araç alımlarında %26.3 oranında ÖTV ve %15.24 oranında KDV indirimi avantajından faydalanabilirler. Bu indirimlerden yararlanırken, taşıt kredisi kullanılması durumunda kredinin mutlaka muafiyet sahibi kişinin adına çekilmesi gerekmektedir.

Bunun yanı sıra, engelli bireyler adına alınan araçların en az 5 yıl süreyle kullanılması zorunludur. Bu süre dolmadan araç satışı yapılırsa, herhangi bir ÖTV ödemesi yapılması gerekmiyor.