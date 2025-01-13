Araç sahipleri dikkat! Akaryakıtta zam bekleniyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Araç sahipleri dikkat! Akaryakıtta zam bekleniyor

Akaryakıtta fiyatlar güncellenerek tabelaya yansıdı. İlerleyen günlerde ise akaryakıt fiyatlarına zam gelmesi bekleniyor. İşte 13 Ocak 2025 Pazartesi günü büyük şehirlerdeki benzin ve motorin fiyatları ve beklenen zammın detayları...

Dünya piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki değişimler ve peşi sıra gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor.

Peki, 13 Ocak 2025 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? Akaryakıt fiyatlarına zam bekleniyor mu? İşte Akaryakıt fiyatlarına yönelik tüm detaylar ve gelişmeler...

GÜNCEL FİYATLAR

13 Ocak 2025 Pazartesi gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

  • Benzin fiyatı: 45.30 TL
  • Motorin litre fiyatı: 45.77 TL
  • LPG litre fiyatı: 26.17 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

  • Benzin fiyatı: 45.15 TL
  • Motorin litre fiyatı: 45.66 TL
  • LPG litre fiyatı: 25.61 TL

ANKARA

  • Benzin fiyatı: 45.78 TL
  • Motorin fiyatı: 46.43 TL
  • LPG fiyatı: 26.11 TL

İZMİR

  • Benzin fiyatı: 46.16 TL
  • Motorin fiyatı: 46.82 TL
  • LPG fiyatı: 26.01 TL

ADANA

  • Benzin fiyatı: 46.60 TL
  • Motorin fiyatı: 47.20 TL
  • LPG fiyatı: 26.12 TL

AFYON

  • Benzin fiyatı: 46.65 TL
  • Motorin fiyatı: 47.34 TL
  • LPG fiyatı: 25.94 TL

OSMANİYE

  • Benzin fiyatı: 46.52 TL
  • Motorin fiyatı: 47.17 TL
  • LPG fiyatı: 25.92 TL

EDİRNE

  • Benzin fiyatı: 45.93 TL
  • Motorin fiyatı: 46.68 TL
  • LPG fiyatı: 26.23 TL

AKARYAKIT FİYATLARI İÇİN ZAM BEKLENİYOR MU?

Geçtiğimiz hafta hem benzine hem de motorine zam gelmişti. Petrol fiyatlarının yukarı yönlü çıkmasından kaynaklı akaryakıt fiyatına zam bekleniyor.

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