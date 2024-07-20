Araç sahipleri dikkat! O parayı sakın ödemeyin

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu otoparklarda ödenen ücretler için araç sahiplerine uyarılarda bulundu.

Ağaoğlu, yaklaşık 1,5 yıl önce Mecidiyeköy'deki bir AVM otoparkında sürücünün 3 saatlik süreden kısa bir süre kalmasına rağmen ücret talep edilmesini Tüketici Hakem Heyeti'ne götürdü.

"USULSÜZ ÜCRET"

Tüketici hakem heyeti plaka tanıma sistemiyle giriş yapıldığı ve sunulan bir giriş-çıkış saati belirlenmediğini göz önünde bulunduran heyet, Ağaoğlu'nun başvurusunu reddetti.

Ancak Ağaoğlu bu kez Tüketici Mahkemesi'ne taşıdı. Mahkeme aracın otoparkta yalnızca 1 saat kaldığını ve 2007 yılında alınan UKOME kararına göre usulsüz ücret istendiğine karar verdi.

Mahkeme ayrıca Ağaoğlu'na 20 liralık ücretin iade edilmesine karar verildi. Mecidiyeköy'deki AVM'nin ise ücret tarifesini sürdürdüğü öğrenildi.

"ÖDEME YAPMAYIN"

Ağaoğlu, daha önce Ulaştırma Koordinasyon Merkezleri'nin (UKOME) '0-3 saat ücretsiz' kararını uygulamayan iki işletmeye karşı hukuki mücadelesini kazandı.

Otoparklarda giriş ve çıkış saatlerinin ibraz edilmesinin zorunlu hale getirilmesi gerektiğine vurgu yapan Ağaoğlu şunları belirtti:

Ataşehir’deki bir AVM'nin otoparkıyla mücadele ederek oranın da 0-3 saat ücretsiz olmasını sağladım. Benzer şekilde, Ümraniye’deki başka bir AVM'nin otoparkında da aynı mücadeleyi verdim ve 0-3 saatlik sürenin ücretsiz olmasını sağladık. Şimdi size de aynı mücadeleyi vereceğim ve 20 lirayı kabul etmedim.

"GİRİŞ ÇIKIŞLARI KONTROL EDİN"

Ağaoğlu, UKOME'nin 2007 yılında aldığı 0-3 saat ücretsiz kuralının bazı AVM'lerde hala uygulanmadığını dile getirerek, tüketicileri bu saat aralıklarında ödeme yapmamaları konusunda uyardı.

Ağaoğlu sürücülerin giriş ve çıkış saatini belgelemesi gerektiğini de açıkladı.