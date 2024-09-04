Araç sahipleri dikkat! Petrol fiyatlarında yeni gelişme

Bir yanda Orta Doğu'daki gerginlik bir yanda da Çin ve Amerika'dan gelen zayıf imalat verileri petrol fiyatlarını etkiledi. 12 Ağustos gün 82 dolar seviyesinde olan Brent petrol bu etkilerin ardından düşüş trendine girdi. Brent petrolün bugün uluslararası piyasalarda 73,42 dolardan fiyatlandı.

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Brent petrolde 8 dolarlık düşüşe rağmen pompa piyatlarında bir değişikli yok. 12 Ağustos'ta Brent petrolün varil fiyatı 82,30 dolarken, Benzinin İstanbul Avrupa yakasındaki satış fiyatı 43,61 liraydı. Motorinin fiyatı da 43,74 liradan fiyatlandı. Aradan geçen 20 güne yakın sürede brent petrolde 8 dolar kayıp düşüş yaşanırken, bu durum pompaya pek yansımadı. Bugün benzinin İstanbul'un Avrupa yakasındaki satış fiyatı 43,31 lira. Arada 30 kuruşluk bir fark vardı. Motorinin de fiyatı 43,16 lira. Brent petrolde artış olduğu zaman pompaya zam olarak yansırken, petroldeki düşüşte ise pek yansımadığı görülüyor.

Petrol Fiyatlarındaki düşüş en fazla yarayacağı ülkelerin başında Türkiye geliyor. Petrol ithalatçısı Türkiye’nin bu düşüşle birlikte dış ticaret açığında da azalması bekleniyor.