Araç sahipleri dikkat! TTB uygulaması zorunlu olacak: Akaryakıtta yeni dönem başlıyor!

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hekim, Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'nin (UTTS) devreye alınmasıyla akaryakıttaki vergi kayıplarının önleneceğini duyurdu. Sistemin, 2025 yılı itibarıyla zorunlu hale geleceği belirtildi.

Hekim, UTTS'nin yerli yazılım ve donanımlarla tamamen Türkiye'de geliştirildiğini vurgulayarak, bu sistemin ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayacağını söyledi. UTTS'nin, akaryakıt sektöründe adil rekabeti destekleyeceği ve cari açığın azaltılmasına yardımcı olacağı ifade edildi. Sistem, akaryakıt alımında taşıt plaka bilgilerinin otomatik olarak sisteme aktarılmasını sağlayarak, usulsüz fatura düzenlemeleri ve vergi kayıplarını engelleyecek.

8 MİLYON ARACI KAPSAMASI BEKLENİYOR

Ayrıca, UTTS, akaryakıt dağıtım sektöründeki müşteri sadakatini artırmayı amaçlayan Taşıt Tanıma Sistemi (TTS) programlarıyla entegre çalışacak. Bu entegrasyon sayesinde, TTS hizmeti sunan istasyon sayısının 13 bine çıkması ve yaklaşık 8 milyon aracın bu sistemden faydalanması bekleniyor.

SON TARİH 31 ARALIK 2024

UTTS kapsamındaki araçlara, kiralama yoluyla edinilen veya ticari faaliyetlerde kullanılan araçlara, en geç 31 Aralık 2024'e kadar dijital etiket niteliğindeki Taşıt Tanıma Birimi (TTB) takılması zorunlu olacak. Türkiye'deki 29 milyon trafiğe kayıtlı taşıttan yaklaşık 8 milyonunun bu sisteme dahil olması planlanıyor.

Hekim, UTTS'nin devreye alınmasıyla birlikte yurt dışından donanım ithalatının sona ereceğini ve yerli üretimle cari açığın azaltılmasına katkı sağlanacağını belirtti. Ayrıca, UTTS veri akışının tamamen yerli mühendisler tarafından geliştirildiğini ve Türkiye'deki veri merkezlerinde güvenli bir şekilde saklanacağını vurguladı.

Bu yeni sistem, akaryakıt sektöründeki vergi kayıplarını ortadan kaldıracak ve yerli üretim ile teknoloji ekosistemini destekleyerek ülke ekonomisine önemli katkılarda bulunacak. Araç sahiplerinin, bu sistemi zamanında taktırmaları önem arz ediyor; aksi takdirde cezai yaptırımlarla karşılaşabilirler.