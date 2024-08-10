Araç sahiplerine zorunlu! 1 Eylül’de devreye alınıyor

Düzenleme: Yavuz Biçer
Araç sahiplerine zorunlu! 1 Eylül’de devreye alınıyor

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), Eylül ayında zorunlu trafik sigortası primlerinde yüzde 2 oranında artış yapılacağını duyurdu. Yeni prim oranları, 1 Eylül 2024’ten itibaren geçerli olacak.

SEDDK, karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası (zorunlu trafik sigortası) primlerinin artış oranını belirleyen genelgeyi yayımladı.

Genelgede, “14 Temmuz 2007 tarihli ve 26582 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmeliğin geçici 11. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, 2024 yılı Ağustos ayında araç grubu ve kullanım türüne göre uygulanan azami primler, 2024 yılı Eylül ayı için yüzde 2 artırılarak uygulanır.” ifadesine yer verildi.

Bu düzenleme, 1 Eylül itibarıyla yürürlüğe girecek.

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