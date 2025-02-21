Araç sahiplerini kar değil akaryakıt zammı çarpacak. Deponuzu doldurun bu gece yarısı geliyor

Hükümetin bütçe açığını kapatmak için yaptığı zamlar bitmek tükenmek bilmiyor. Alkollü içecekler ve tütün ürünlerinden sonra şimdi de akaryakıta dev zam yapılacak. Bu gece yarısı saatler 00.01'i gösterdiğinde motorinin litresine 1 lire 45 kuruş zam yapılacak. Zamdan benzin ve LPG etkilenmeyecek.

Motorinin litresi İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 46 lira 56 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 46 lira 44 kuruşa, Ankara'da 47 lira 26 kuruşa, İzmir'de 47 lira 63 kuruşa satılıyor.

1 lira 45 kuruşluk zam sonrası motorinin litresi İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 48 lira 01 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 47 lira 89 kuruşa, Ankara'da 48 lira 71 kuruşa, İzmir'de 49 lira 08 kuruşa depolara doldurulacak.

Zamdan nasibini almayan benzin ise İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 46 lira 43 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 46 lira 27 kuruşa, Ankara'da 46 lira 97 kuruşa, İzmir'de 47 lira 35 kuruşa satılıyor.

Zamma isyan eden bir emekli "Bize zam yapılmadı sadece enflasyon farkı verildi. 230 bin TL'lik aracım 2009 model. 45 litre deposu var. 2 bin 95 TL'ye doluyordu. Zamdan sonra 2 bin 160 liraya dolacak. Zaten hiç bir zaman depoyu fulleyemedim. Artık 50 TL'lik alamıyoruz. Tek çaremiz aracımızı satmak" dedi.

Zamlanmayan ürün olmadığını belirten başka bir emekli ise "Hastalık için aracımı satmıyorum. Satsam da para etmez. Benim suratım aracımın da kaportası çökmüş durumda. Ömrümün son günlerinde bile yüzüm gülmedi. Bundan sonra da gülmez. Torunlarımın yüzüne bile bakamıyorum. Ölsem de herkes rahat etse" diye konuştu.