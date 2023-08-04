Araç sahiplerini kara kara düşündürecek haber

İğneden ipliğe peş peşe gelen zamlar kasko fiyatlarını da darbe vurdu. Poliçesi biten vatandaş yeni fiyatları görünce, ne yapacaklarını şaşıracaklar. Çünkü zam oranı yüzde 140...

Araç sahiplerini kara kara düşündürecek haber

Seçimlerin ardından bitmek bilmeyen zam yağmurundan araç kasko poliçeleri de nasibini aldı. Kasko poliçelerindeki fiyat artışı yüzde 140'ı da aştı..

Araç fiyatlarındaki artışın ardından gözler kasko ve sigorta poliçelerine çevrildi. Bazı sigorta şirketleri bazı otomobillere kasko yapmaktan kaçınıyor. Tüketici Konfederasyonu Sigorta Komisyonu Başkanı (TÜKONFED) Turusan Bağcı, "Geçen yıla göre fiyatlar ortalama yüzde 140 oranında artış göstermiş durumda" dedi.

Milliyet Gazetesi'nin haberine göre, Sigorta yenilemesi gelen ya da yeni araç alıp kasko yaptıranlar fiyatları görünce isyan ediyor. Geçen senenin bu dönemlerinde 15- 20 bin liraya kasko yaptıranlar şimdilerde bu rakamın 70 bin liralara kadar çıktığını söylüyor.
Milliyet'in haberine göre, Tüketici Konfederasyonu Sigorta Komisyonu Başkanı (TÜKONFED) Turusan Bağcı, "Şu anda ortalama olarak araçlarda 60-70 bin liranın üzerinde kasko fiyatları gelebiliyor" dedi.

Araç fiyatlarındaki artışın ardından gözler kasko ve sigorta poliçelerine çevrildi. Bazı sigorta şirketleri bazı otomobillere kasko yapmaktan kaçınıyor. Tüketici Konfederasyonu Sigorta Komisyonu Başkanı (TÜKONFED) Turusan Bağcı, "Geçen yıla göre fiyatlar ortalama yüzde 140 oranında artış göstermiş durumda" dedi.

Sigorta yenilemesi gelen ya da yeni araç alıp kasko yaptıranlar fiyatları görünce isyan ediyor. Geçen senenin bu dönemlerinde 15- 20 bin liraya kasko yaptıranlar şimdilerde bu rakamın 70 bin liralara kadar çıktığını söylüyor.
Tüketici Konfederasyonu Sigorta Komisyonu Başkanı (TÜKONFED) Turusan Bağcı, "Şu anda ortalama olarak araçlarda 60-70 bin liranın üzerinde kasko fiyatları gelebiliyor" dedi.

BAĞCI ŞÖYLE KONUŞTU:

“Geçen yıla göre fiyatlar ortalama yüzde 140 oranında artış göstermiş durumda. Bazı modellerde yüzde 100 bazı modellerde yüzde 200 hatta yüzde 300’e yakın artış var. Bu aracın marka, model ve parça fiyatı, işçilik gibi kriterler dikkate alınarak belirleniyor.

Lüks bir aracın parçası daha pahalı olduğu için kaskosu standart arabalara göre daha fazla. Standart araçlarda yüzde 100-140 arasında artış olduğunu söyleyebiliriz.

ÜÇ KAT ARTIŞ YANSIDI

Geçen yıl standart minimum 300 bin TL olan araçlar bu yıl 800-900 bin TL bandındadır. Araç fiyatlarının 3 kat arttığını söylemek gerekirse bu kasko fiyatlarına da yansımaktadır.

Özellikle araba yedek parçalarında da geçen yıla göre yüzde 250’ye yakın artış gözlenmekte. Bunlar doğal olarak araç bedeli, dövizin yükselmesi, parça fiyatlarının yukarı yönlü seyretmesi kasko fiyatlarını direkt olarak etkiliyor.

Kasko poliçesi içerisinde karşı tarafa çarptığınız zaman karşı tarafın da hasarını ödeyen mali mesuliyet teminatı da var. Burada bedeni zararlar, tedavi masrafları ve ölüm gibi konular da devreye girebiliyor. Asgari ücretin artması ile beraber burada da kasko fiyatlarına bir yansıma oldu. Şu anda ortalama olarak araçlarda 60-70 bin liranın üzerinde kasko fiyatları gelebiliyor.

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