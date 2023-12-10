Araç sahiplerini üzecek haber. Muayene ücretine zam geliyor

Yeni yılın gelmesini en çok dar gelirliler istemiyor. Çünkü yeni yıl demek her bir ürüne, her geçen gün zam eklenmesi anlamına geliyor.

Yeni yıla sayılı günler kala birçok sektördeki zamlar devam ederken, araç muayenesi ücretlerine de zam yapılacağı iddiaları gelmeye başladı.

Vergi uzmanı Ozan Bingöl, 2024 yılında araç muayene ücretlerine gelecek zam oranını açıkladı.

Bingöl, gelecek zam oranını yüzde 58,46 olarak belirleyerek araç muayene ücretinin 1.149,50 liradan 1.821,66 liraya yükseleceğini açıkladı. Araç sahipleri, muayene ücretlerindeki olası artışı merakla bekliyor.

MUAYENE YAPTIRMAK İÇİN BU ŞART

TÜVTÜRK, trafik kaydı bulunan ve sayıları 25 milyon olarak ifade edilen araç sahipleri için yeni bir uygulamayı hayata geçirdiğini açıkladı.

Artık TÜVTÜRK istasyonları, randevusuz araç muayenesi yapmayacak. Bu, araç sahiplerinin muayene süreçlerini daha düzenli hale getirmeyi hedeflediğini duyurdu.

RANDEVU NASIL ALINACAK?

Araç sahipleri, TÜVTÜRK’ün resmi internet sitesini ziyaret ederek, gezici istasyonların bulunduğu il ve ilçeleri öğrenebilir ve randevu alabilecekleri tarihleri kontrol edebilirler. Bu yeni uygulama ile birlikte, trafikteki araçların daha güvenli ve çevreye uyumlu bir şekilde seyretmesi hedefleniyor.

Buna ek olarak, araç sahiplerinin muayene sürecinde yaşadığı sıkıntılar da büyük ölçüde azalmış olacak. Gelecekte de benzer uygulamaların yaygınlaşması, trafik güvenliği ve çevre koruma açısından büyük bir adım olacak.