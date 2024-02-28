Araç şarampole uçtu: 1'i bebek 4 kişi yaralandı

Kaynak: İHA
Araç şarampole uçtu: 1'i bebek 4 kişi yaralandı
Uşak’ta gerçekleşen kazada anne, baba ve 1'i bebek olmak üzere iki çocukları yaralandı.

Kaza, Ankara-Uşak kara yolu Çarıkköy yakınlarında yaşandı.

Alınan bilgilere göre, Uşak yönüne ilerlemekte olan M.A. (35) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi neticesinde bariyerlere çarptıktan sonra şarampole uçtu.

Gelen ihbar üzerine olay yerine 112 Sağlık, polis ve jandarma ekipleri intikal etti. 112 Sağlık ekipleri tarafından kazada yaralanan otomobil sürücüsü M.A., eşi N.A. (28) ve çocukları H.A. (4) ile O.A.A. (1) Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Diğer yandan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, ekipler tarafından kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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