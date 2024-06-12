Araç şarampole yuvarlandı! AKP ilçe gençlik kolları başkanı öldü

Kaza, gece saat 03.00 dolaylarında Güzelyurt ilçesinin Selime beldesi civarında gerçekleşti. Okan Yalçın'ın kullandığı 68 KA 151 plakalı hafif ticari araç, Resul Kayabaşı (32) idaresindeki 68 ABM 823 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan hafif ticari araç, şarampole yuvarlandı.

Kazada, enkaza dönüşen hafif ticari aracın sürücüsü Okan Yalçın olay yerinde hayatını kaybederken, yanında bulunan Enes Abay (22) ve diğer aracın sürücüsü Resul Kayabaşı ile beraberindeki Emre Demircan (33) yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine, olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralanan 3 kişi, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların hastanelerdeki tedavileri devam ediyor.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.