Araç şarjında yeni tarife. Bugünden itibaren geçerli olacak

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik tarifelerine bugünden (1 Temmuz) itibaren geçerli olmak üzere yüzde 38 zam yaptığını açıklamıştı. Gelen zam sonrasında, evlerde kullanılan elektriğin 100 kWh bedelinin 207.23 lira olduğu belirtildi.

Konutlarda kullanılan düşük kademede (240 kWh’ı geçmeyen) elektriğin 1 kWh başına 2.07 lira, yüksek kademede (240 kWh üzeri) elektriğin 1 kWh başına 3.10 lira olarak uygulanması tahmin ediliyor. İş yerlerinde ise yüksek kademede elektrik birim fiyatının 1 kWh için 5.53 lira olacağı öngörülüyor.

Elektrik fiyatlarında yapılan tarife artışı Mayıs 2024 itibarıyla Türkiye’de sayıları 115 bin adede ulaşan elektrikli otomobilin sahiplerini de birebir ilgilendiriyor.

EVDEN ŞARJ DAHA CAZİP

Yeni zamla beraber örneğin; 88.5 kWh batarya kapasitesi bulunan 500 kilometre menzilli bir elektrikli otomobilin sahibi aracının bataryasını evden şarj ederse yüksek kademeden hesaplandığında 274.3 liraya tamamen dolduracak. 1 Temmuz’dan önce bu tutar 200 liraydı.

Aynı aracı iş yerinden şarj etmek isterse ödeyeceği tutar ise yaklaşık 490 lira olacak. Araç sahibinin ayda 1.500 km yol yaptığı ele alınırsa söz konusu elektrikli aracın sahibi evden şarja ayda toplamda 823 lira, iş yerinde şarja ise ayda yaklaşık 1.470 lira ödemesi gerekiyor.

Elektriğe gelen zam sonrasında Türkiye’de sayıları hızla artan özel elektrikli araç şarj istasyonu işletmecilerinin de fiyatlarında artış bekleniyor. Ancak bu oranın ne kadar olacağı bilinmiyor. Bu artış, araç sahipleri ve piyasalar tarafından yakından takip ediliyor.