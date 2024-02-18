Araç takla attı benzin istasyonuna daldı

Gölbaşı’nda Erkan E. idaresindeki minibüs, Gölbaşı-Pazarcık karayolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak sürüklendi.

Metrelerce sürüklenen minibüs, yol kenarındaki bir akaryakıt istasyonunda bulunan yakıt pompalarına çarparak durabildi.

Saniye saniye güvenlik kameralarına yansıyan kazada araçta bulunan İbrahim K. ve Ali K. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.