Araç takla attı benzin istasyonuna daldı

Kaynak: İHA
Araç takla attı benzin istasyonuna daldı
Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde bir minibüs takla atarak akaryakıt istasyonuna girdi. Kaza anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Gölbaşı’nda Erkan E. idaresindeki minibüs, Gölbaşı-Pazarcık karayolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak sürüklendi.

Metrelerce sürüklenen minibüs, yol kenarındaki bir akaryakıt istasyonunda bulunan yakıt pompalarına çarparak durabildi.

Saniye saniye güvenlik kameralarına yansıyan kazada araçta bulunan İbrahim K. ve Ali K. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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