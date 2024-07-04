Araç takla attı. Yaralılar var

Kaynak: İHA
Araç takla attı. Yaralılar var

Muğla’nın Menteşe ilçesinde bir araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası kullandığı araç ters döndü.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde Yerkesik yolunda seyir halindeki bir araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ters döndü.

Olay, Menteşe Yerkesik-Akkaya yolu üzerinde gerçekleşti. Sürücünün direksiyon kontrolünü yitirip yol kenarındaki ağaçlık alana çarpmasıyla araç ters döndü.

Kazayı görenler hemen 112 Acil Çağrı Merkezini aradı ve olay yerine ambulans, jandarma ve itfaiye ekipleri gönderildi. Kazada araçta bulunan iki kişi hafif yaralanırken, araçta ciddi maddi hasar meydana geldi.

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