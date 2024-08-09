Araç tesciline ilişkin yeni kurallar getirildi

Pakistan Bilgi ve İletişim Teknolojileri İdaresi Sözcüsü, E&T dairesinin araç tescil ve plaka işlemlerine ilişkin yeni düzenlemeler getirdiğini bildirdi.

Standart dışı plakalı araçların kayıtları artık iptal edilecek. Öte yandan, araç sahiplerinin yeni standartlara uymak için yeniden kayıt ücreti ödemeleri gerekecek.

Motor hacmi 1.000 cc'ye kadar olan araçlar için yeniden kayıt ücreti 5.000 Rs olarak belirlendi. Öte yandan, motor hacmi 1.000 cc ile 2.000 cc arasında olan araçlar için de 10.000 Rs yeniden kayıt ücreti alınacak.

Motor hacmi 2.000 cc'nin üzerinde olan araç sahipleri ise 20.000 Rs daha yüksek bir para cezasıyla karşı karşıya kalacak.