Araca selektör yapan sürücü neye uğradığını şaşırdı! Aman dikkat... Başınıza gelebilir

Kağıthane’nin Talatpaşa Mahallesi üzerinde dün saat 09.30 sıralarında selektör tartışması meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde işten çıkan Eyüp A., evine gitmek üzere aracıyla yola koyuldu. Sürücü, cadde üzerinde seyrettiği esnada 34 TE 2561 plakalı otomobilin sürücüsü kadın, birçok kez sinyal vermeden sokaklara dönüş yaparken, Eyüp A., kadına selektör yaptı.

Ardından kadının önüne geçerek evine doğru devam eden Sürücü Eyüp A., evinin önüne gelip aracını park ettiği sırada kadının eşiyle karşılaştı. Araçtan inen adam, Eyüp A. ile “eşime neden selektör yaptın” diyerek tartışmaya başladı.

Tartışma esnasında iddiaya göre adam, Eyüp A.’yı tehdit ettikten sonra ayrılırken, olay kameralara yansıdı.

Tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.