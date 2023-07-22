Aracı gören dev domuz sürüsü organize oldu

Editör: Özlem Kıral

Sosyal medyada domuzların kaçış görüntüsü viral oldu.

Arabanın geldiğini gören dev domuz sürüsü kaçmak istedi.

Yola fırlayarak organize bir şekilde kaçan domuzların görüntüsü çok kez izlendi.

Videonun ne zaman ve nerede çekildiği ise bilinmiyor. O anlar arabadakiler tarafından cep telefonu kamerası ile çekildi.

Yokuşa doğru ormanlık alana çıkan domuz sürüsü bir süre sonra gözden kayboldu.

Videodaki domuz sürüsüyle karşılaşan vatandaşların “Allah, tövbe tövbe, neymiş bu ya. Gelir gelir aha aha. Arabımıza çarpar mı?” dediği duyuluyor.

O anlar sosyal medyada çok kez tıklanma aldı.