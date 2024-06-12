Aracı ile uçumdan uçtu. İlk sözleri güldürdü

Kaza, saat 22.00 sularında merkez Selçuklu ilçesi Sarayköy Mahallesi Saray Caddesi üzerinde gerçekleşti. Aktarılan bilgiye göre, kuzeninden emanet araç alan M.A., 42 AKY 472 plakalı aracın direksiyon hakimiyetini yitirerek cadde üzerindeki şarampole uçtu. Kazayı yara almadan atlatan sürücü olayın şoku ile aracı bırakıp gitti.

"OLDUĞU GİBİ AŞAĞIYA İNDİM"



Kaza yerine yapılan ihbar sonrası itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri inceleme yaptığı sırada otomobil sürücüsü M.A. olay yerine geri döndü. Sürücü M.A., "Araç emanet, ben kullanıyordum. Yaralanmadım. Aracı kullanan da bendim, olduğu gibi indim aşağıya. Halamın oğlu olur" diye konuştu.

Polis ekipleri kaza yapan sürücünün alkollü olmadığını belirledi.