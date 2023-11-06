Aracın altında metrelerce sürüklendi. Yürekleri ağza getiren anlar

Ordu’da minik Ahmet, yola doğru koşunca otomobilin altında kaldı. Küçük çocuk metrelerde sürüklendi.

KAYNAK: İHA
Aracın altında metrelerce sürüklendi. Yürekleri ağza getiren anlar

Kaza, Saraçlı Mahallesi Akkuş-Niksar Caddesi üzerinde meydana geldi. Kaldırım üzerinde arkadaşıyla beraber oynayan 6 yaşındaki Ahmet Poyraz E. bir anda yola doğru koşmaya başladı. Bu sırada şehir merkezinden cadde üzerinde ilerlemekte olan Mehmet Ö. idaresindeki 52 HC 409 plakalı otomobil koşmakta olan minik çocuğa çarptı.

VATANDAŞLAR SEFERBER OLDU

Çarpmanın etkisiyle aracın altında kalan küçük çocuk için çevrede bulunan vatandaşlar ve esnaf seferber oldu.

Bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası küçük çocuk Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada yapılan gerekli müdahalelerin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edildi.

KAZA ANI

Kaza anı cadde üzerinde bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde çocuğun kaldırımda arkadaşıyla beraber oynadığı ve bir anda yola doğru koşarak cadde üzerinde ilerleyen otomobilin çocuğa çarptığı görülüyor.

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