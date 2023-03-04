4 Mart 2023 Cumartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sinop'ta aracın bardaklığından metamfetamin çıktı

Sinop'ta aracın bardaklığından metamfetamin çıktı

Sinop’un Boyabat ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda arama yapılan aracın bardaklık yerinden 36 gram metamfetamin çıktı, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Giriş: 4 Mart 2023 Cumartesi - 12:22
Takip Et

Aracın bardaklığından metamfetamin çıktı

Sinop'ta aracın bardaklığından metamfetamin çıktı
+
Aa
-

Edinilen bilgiye göre, Sinop İl Jandarma Komutanlığı tarafından Boyabat ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik istihbari çalışma yürütüldü. Operasyonda takip edilen şahısların, hafif ticari araçla bir benzinlikte oldukları tespit edilmesinin ardından harekete geçen ekipler, araçta hassas burunlu narkotik köpeği ile arama yaptı.

Vites topuzunun arkasındaki bardaklıkta 36 gram metamfetamin ile bilgisayar çantasının cebine saklanmış bir kutu içerisinde 4 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınarak gerekli yasal işlem başlatıldı.
(İHA)

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Herkes döviz bürosu ve kuyumcuya koşacak. İslam Memiş dolar ve altının yeni rotasını çizdi
1
﻿Herkes döviz bürosu ve kuyumcuya koşacak. İslam Memiş dolar ve altının yeni rotasını çizdi
﻿Herkes döviz bürosu ve kuyumcuya koşacak. İslam Memiş dolar ve altının yeni rotasını çizdi
﻿Ödemeler bugün hesaplara yatıyor. Bakan açıkladı
2
﻿Ödemeler bugün hesaplara yatıyor. Bakan açıkladı
﻿Ödemeler bugün hesaplara yatıyor. Bakan açıkladı
﻿Yılmaz Özdil'den Akşener'in kararına bomba yorum. 'Davutoğlu ve Babacan’la AKP’yi indireceğinize inanıyor musunuz.'
3
﻿Yılmaz Özdil'den Akşener'in kararına bomba yorum. 'Davutoğlu ve Babacan’la AKP’yi indireceğinize inanıyor musunuz.'
﻿Yılmaz Özdil'den Akşener'in kararına bomba yorum. 'Davutoğlu ve Babacan’la AKP’yi indireceğinize inanıyor musunuz.'
﻿Ali Koç basketbol maçında ayağa kalkıp alkışladı. Taraftarlar da kendinden geçti
4
﻿Ali Koç basketbol maçında ayağa kalkıp alkışladı. Taraftarlar da kendinden geçti
﻿Ali Koç basketbol maçında ayağa kalkıp alkışladı. Taraftarlar da kendinden geçti
﻿Fenerbahçe'ye üstü kapalı gönderme: Her zaman böyle olmaz
5
﻿Fenerbahçe'ye üstü kapalı gönderme: Her zaman böyle olmaz
﻿Fenerbahçe'ye üstü kapalı gönderme: Her zaman böyle olmaz
﻿Ankara kulislerini hareketlendirecek iddia: CHP'nin ortak metnine İmamoğlu ve Yavaş imza atmadı
6
﻿Ankara kulislerini hareketlendirecek iddia: CHP'nin ortak metnine İmamoğlu ve Yavaş imza atmadı
﻿Ankara kulislerini hareketlendirecek iddia: CHP'nin ortak metnine İmamoğlu ve Yavaş imza atmadı
﻿Nurgül Yeşilçay'dan tepki çeken sözler. Kemal Sunal maalesef sadece bir oyuncuydu
7
﻿Nurgül Yeşilçay'dan tepki çeken sözler. Kemal Sunal maalesef sadece bir oyuncuydu
﻿Nurgül Yeşilçay'dan tepki çeken sözler. Kemal Sunal maalesef sadece bir oyuncuydu
﻿Tadilat yapılan işyeri kül oldu 
﻿Tadilat yapılan işyeri kül oldu 
﻿Tadilat yapılan işyeri kül oldu 
﻿Çiftçiyi ekmek teknesi öldürdü 
﻿Çiftçiyi ekmek teknesi öldürdü 
﻿Çiftçiyi ekmek teknesi öldürdü 
﻿Gelecek Partisi Başkanlık Kurulu toplandı
﻿Gelecek Partisi Başkanlık Kurulu toplandı
﻿Gelecek Partisi Başkanlık Kurulu toplandı
﻿Trabzonspor'da Ümraniyespor maçı öncesi Bakasetas şoku. Kadrodan çıkarıldı
﻿Trabzonspor'da Ümraniyespor maçı öncesi Bakasetas şoku. Kadrodan çıkarıldı
﻿Trabzonspor'da Ümraniyespor maçı öncesi Bakasetas şoku. Kadrodan çıkarıldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.