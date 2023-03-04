Sinop'ta aracın bardaklığından metamfetamin çıktı

Edinilen bilgiye göre, Sinop İl Jandarma Komutanlığı tarafından Boyabat ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik istihbari çalışma yürütüldü. Operasyonda takip edilen şahısların, hafif ticari araçla bir benzinlikte oldukları tespit edilmesinin ardından harekete geçen ekipler, araçta hassas burunlu narkotik köpeği ile arama yaptı.

Vites topuzunun arkasındaki bardaklıkta 36 gram metamfetamin ile bilgisayar çantasının cebine saklanmış bir kutu içerisinde 4 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınarak gerekli yasal işlem başlatıldı.

(İHA)