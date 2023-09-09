Aracın çarptığı yaya hastaneye kaldırıldı

Balıkesir Bandırma’da yolun karşısına geçmek isteyen yayaya araç çarptı. Kazada yaralanan yaya hastaneye kaldırıldı.

KAYNAK: İHA
Aracın çarptığı yaya hastaneye kaldırıldı

Edinilen bilgiye göre, 40 NA 558 plakalı Murat Taruk idaresindeki araç Bandırma’nın en işlek ve en yoğun trafiği olan İnönü Caddesinde yolun karşısına geçmek isteyen Nermin Tanır'a (60) çarptı.

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Çarpmanın etkisiyle Nermin Tanır yere düştü ve yaralandı. Çevredeki vatandaşlar yaralı kadını sakinleştirmeye çalışırken ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık Ekipleri tarafından Ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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