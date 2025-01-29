Aracın içinde yanarak can verdi

Aktarılan bilgilere göre Uşak merkeze bağlı Atatürk Mahallesi Fahri Korutürk Caddesi'nde bilinmeyen bir nedenle bir otomobil yol kenarındayken yanmaya başladı.

Yoldan geçen vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine 112 sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri söndürme çalışması sonrası araç içerisinde kimliği belirsiz bir kişiye rastladı.



Polis ekipleri otomobilin içerisinde yanan cesedin kimliğini tespit etmek için çalışmalar başlatılırken geniş çaplı soruşturma açıldı.

Araç içerisinden çıkarılan yanmış ceset kimlik tespiti için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.