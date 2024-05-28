Aracın içinde yanarak öldü

Kaynak: İHA
Aracın içinde yanarak öldü

Erzincan'da bariyerlere çarptıktan sonra alev alarak yanan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Korkunç kaza Erzincan-Çağlayan kara yolu Yeniköy mevkiinde meydana geldi. 29 AAD 862 plakalı aracıyla seyretmekte olan K.A., bir ara direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Aracının kontrolünü sağlayamayan sürücü bariyerlere çarptı. Çarpmanın ardından alev alan otomobil birden alev topuna döndü.

Kazayı gören vatandaşlar yaralanan sürücüyü araçtan çıkardı. Araçtan çıkarılamayan S.F. yanarak hayatını kaybetti.

Yaralı sürücü, ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye ekipleri, araçtaki yangını söndürdü. S.F.'nin cesedi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

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