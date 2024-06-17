Aracın lastiklerine bıçakla zarar veren genç mahalleyi karıştırdı

İddiaya göre, tartışma sırasında B.A., K.D.'ye ait kamyonun lastiklerine bıçakla zarar verdi. Bunun üzerine K.D., tüfekle havaya ateş açarak karşılık verdi. Olayın ardından ikili arasında arbede yaşandı ve B.A. kendini bıçaklayarak yaraladı.

Olayın ihbar edilmesi üzerine polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Sokak sakinlerinin tepki gösterdiği olayda yaralı B.A., Battalgazi İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. K.D. ise gözaltına alındı. Polis ekipleri olay yerinde yapılan incelemede 1 adet tüfek ve 1 adet bıçak buldu.

Yaşanan bu olayla ilgili olarak başlatılan tahkikat devam ediyor.