Aracın motoru yerinden çıkıp kaldırıma fırladı. Antalya'da akıl almaz kaza

Feci kaza, dün saat 17.35 sularında Gazipaşa ilçesi Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi’nde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Selinus Sahili yönünden şehir merkezine doğru seyir halinde olan H.K.’nin kullandığı otomobil, U.D. yönetimindeki araca çarptı.
Çarpmanın etkisiyle U.D.’nin aracının motoru yerinden fırlayarak kaldırıma fırladı ve kazada bir ağaç devrildi.
3 KİŞİ YARALANDI
Kazada otomobil sürücüleri H.K. ve U.D. ile T.A. adlı yolcu yaralandı. Kazayı gören çevredeki esnaflar hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi.
Gelen ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındılar.
KAMERALARA YANSIDI
Kazaya karışan araçlar, olay yerine çağrılan çekici yardımıyla otoparka çekildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.