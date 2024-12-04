Aracın motorunda polis köpeği buldu

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu madde nakledileceği bilgisinin üzerine harekete geçti.
Operasyon düzenleyen ekipler, takip ettikleri aracı durdurdu. Araçta narkotik köpeği Mia'ya arama yaptırıldı. Mila, aracın motor kısmındaki hava filtresinin altına zulalanmış 125.30 gram narkotik maddeyi buldu.
Araçta bulunan T.Ö. (24) ve E.P (44) gözaltına alınırken, "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan haklarında işlem yapıldı.