Aracın motorunda polis köpeği buldu

Düzenleme: Kaynak: İHA

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bir otomobilin motor kısmına zıplayan polis köpeği hava filtresinin altına zulalanmış uyuşturucu maddeyi buldu. 2 kişi gözaltına alındı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu madde nakledileceği bilgisinin üzerine harekete geçti.

aw342904-02.jpg

Operasyon düzenleyen ekipler, takip ettikleri aracı durdurdu. Araçta narkotik köpeği Mia'ya arama yaptırıldı. Mila, aracın motor kısmındaki hava filtresinin altına zulalanmış 125.30 gram narkotik maddeyi buldu.

aw342904-03.jpg

Araçta bulunan T.Ö. (24) ve E.P (44) gözaltına alınırken, "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan haklarında işlem yapıldı.

aw342904-04.jpg

aw342904-05.jpg

Son Haberler
Yüzü pas parlak yapan pratik tarif! Uzak Doğu'dan gelen mucize
Yüzü pas parlak yapan pratik tarif! Uzak Doğu'dan gelen mucize
Kenan Yıldız’a İngiliz devi talip oldu. Değeri 40 milyon euro
Kenan Yıldız’a İngiliz devi talip oldu. Değeri 40 milyon euro
Taylor Swift ve Beyonce hayranları birbirine girdi
Taylor Swift ve Beyonce hayranları birbirine girdi
Ukrayna NATO'dan "acilen" ilave 19 hava savunma sistemi istedi
Ukrayna'dan NATO'ya 'acil' çağrı
JAK timleri Ilgaz Kayak Merkezi’ni bayrakla süsledi
JAK timleri Ilgaz Kayak Merkezi’ni bayrakla süsledi